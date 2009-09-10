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      Пд. Америка: Футбол

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      Команда не у меншості, якщо на полі залишилось десять пентакампеоне.

      Збірна Бразилії, на своєму полі перегравши команду Чилі, здобула п'яту поспіль перемогу у південноамериканському кваліфікаційному циклі Чемпіонату Світу 2010 року. Завдяки вражаючому удару у стрибку Нілмара підопічні Дунги повели на 31-й хвилині зустрічі.До перерви господарі встигли і подвоїти перевагу, після чіткого пострілу Баптісти, і привезти у власні ворота пенальті, який упевнено реалізував Умберто Суазо. Бразильці продовжували гратись з правилами і зрештою за порушення аля-Матерацці поле залишив Феліпе Мело. Ледь не догрались... Блискавичний удар з льоту того ж Суазо дозволив збірній Чилі зрівняти рахунок.Та тільки-но Бразилія активізуватись, як перевага "чарівників м'яча" миттю знову подвоїлась. На 73-й та 76-й хвилинах вже згаданий форвард "Вільяреалу" Нілмар напрацювавши на хет-трик, встановив остаточний результат протистояння. 4:2 - переможна серія Бразилії триває.Діаметрально протилежний настрій у фанатів збірної Аргентини. Після поразки бразильцям команда Марадони поступилась ще й Парагваю.Метиси, таким чином, забронювали вихід до Фінальної Частини Чемпіонату Світу. Аргентинці, натомість, опустились вже на п'яту сходинку, яка дає перепустку лише до плей-оф.
      blog_ava
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      Новини за 10 вересня 2009
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