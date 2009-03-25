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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пд. Америка: Футбол

11:31, 25 березня 2009 196

Міланські втрати пентакампеоне!

Найтитулованіша футбольна збірна планети Бразилія наступний матч кваліфікації Чемпіонату світу ризикує провести без представників італійської Серії "А" Кака та Адріано. Півзахисник "Мілану" та форвард "Інтера" пропустили тренування команди Дунги через травми, і лікарі бразильців невпевнені, що гравці зможуть вийти на гру проти Еквадору, з яким "Селесао" найближчої неділі зустрінуться у Кіто.Кожен наступний поєдинок принциповий для Бразилії. Кака, Робінью, Роналдінью та компанія перебувають на незвичній для себе 2 позиції турнірної таблиці південноамериканського відбору до мундіалю, поступаючись 6 очками Парагваю. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 25 березня 2009
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