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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Пд. Корея: Стрільба з лука

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      На чемпіонаті світу з олімпійським чемпіоном зуміли впоратися лише господарі першості.

      Українець Віктор Рубан виборов бронзову нагороду в останній день світового чемпіонату зі стрільби з лука.Пробившись до півфіналу, чемпіон Пекіна не зумів впоратися із представником Південної Кореї Чанг-Хваном Лі, перевага всього в 3 бали принесла путівку у фінал господарю змагань. За третє місце Рубану знову довелося боротися із корейцем, однак цього разу Віктор виявився сильнішим.Драматичне протистояння принесло харків’янину тріумф з рахунком 111 на 110. Таким чином, збірна України закінчила світову першість з доробком у 2 нагороди. Нагадаємо, що Віктор Рубан та Вікторія Коваль завоювали золото у міксті.
      blog_ava
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      Новини за 9 вересня 2009
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