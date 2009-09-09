Пд. Корея: Стрільба з лука

На чемпіонаті світу з олімпійським чемпіоном зуміли впоратися лише господарі першості.

Українець Віктор Рубан виборов бронзову нагороду в останній день світового чемпіонату зі стрільби з лука.Пробившись до півфіналу, чемпіон Пекіна не зумів впоратися із представником Південної Кореї Чанг-Хваном Лі, перевага всього в 3 бали принесла путівку у фінал господарю змагань. За третє місце Рубану знову довелося боротися із корейцем, однак цього разу Віктор виявився сильнішим.Драматичне протистояння принесло харків’янину тріумф з рахунком 111 на 110. Таким чином, збірна України закінчила світову першість з доробком у 2 нагороди. Нагадаємо, що Віктор Рубан та Вікторія Коваль завоювали золото у міксті.