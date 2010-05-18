Нещодавно випущений збірник хітів Пеггі Лі усього за тиждень продався накладом у 10 тисяч дисків.



Найвідоміша пісня поп-джазової зірки - кавер відомого хіта Fever. Версія Пеггі Лі сьогодні вважається класичною. Саме на виконання Лі орієнтувався король рок-н-ролу Елвіс Преслі.



Холлі Фостер-Уеллс (внучка Пеггі Лі): “Гадаю, вона просто вміла бути дуже сексуальною. Вона розуміла, про що співає. Тому, її пісням вірили. І це відчувається сьогодні, так само як і 40 років тому”.



Цьогоріч меломани святкують "круглу" річницю дня народження легендарної співачки. У травні Пеггі Лі, яка померла у 2002-му, мало б виповнитися 90 років.

