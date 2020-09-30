Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що пенсійна реформа доживає свій кінець. Зараз назріло питання, щоб реформувати її і запровадити накопичувальну систему.

В ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі Марченко ствердив, що йому хотілося б, аби люди були соціально відповідальними та розуміли, що таке єдиний соціальний внесок.

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За словами міністра фінансів України, рівень пенсії залежить від рівня мінімальної заробітної плати та ЄСВ – єдиного соціального внеску. Це "чутливі речі, які потрібно розглядати у комплексі".

Довідка. Мінімальний розмір ЄСВ за місяць в Україні у 2020 році – 1 039 гривень, максимальний – 15 585 гривень. Оскільки зміна мінімалки протягом 2020 року не передбачається, то мінімум і максимум ЄСВ залишається на цьому рівні.

Сергій Марченко зазначив, що багато громадян думають, що "ЄСВ – це податок, але насправді це плата за пенсію, яку ті, хто працюють зараз, отримуватимуть у майбутньому з приходом пенсійного віку".

Дефіцит пенсійного фонду

У 2021 році дефіцит пенсійного фонду складе 204 мільярди гривень. Це кошти (окрім сплачених ЄСВ), які державний бюджет повинен перерахувати у пенсійний фонд для виплати пенсій.

Яка пенсійна система діє в Україні зараз? В Україні є 2 види пенсії: трудова та соціальна. Для отримання трудової потрібно мати певний стаж, який щороку збільшується. Чоловіки можуть вийти на пенсію у 60 років, а жінки у 55 років за умови робочого стажу 27 років. У 2028 році необхідно буде мати 35 років стажу для виходу на пенсію. Соціальну пенсію може отримати кожен громадянин. Виплати здійснюють із Пенсійного фонду, який наповнює працездатне населення.

Міністр фінансів зазначив, що де знайти ці кошти – запитання не до нього, і не до голови Пенсійного фонду. Це питання до держави, до усіх громадян, які у ній живуть та працюють.

Сьогодні назріло питання реформування пенсійної системи, запровадження елементів накопичувальної. Ця система застаріла і вона має бути реформованою,

– зазначив Марченко.

Він ствердив, що категорично проти того, аби зменшувати ЄСВ, "тому що ми просто перекладаємо податки з однієї кишені в іншу. Адже ми все одно повинні забезпечити виплату пенсій".

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Накопичувальна пенсійна система: що відомо