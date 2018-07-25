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Пенсійний фонд знайшов вихід, як виплатити людям пенсії

2850 Читать новость на русском
Пенсійний фонд
Пенсійний фонд / podrobnosti.ua

Державна казначейська служба в найближчі дні виділить Пенсійному фонду позики для покриття касового розриву по надходженнях єдиного соціального внеску та фінансуванню виплат пенсій в липні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на главу Держказначейства Тетяну Слюз.

Читайте також: Затримки пенсій: Гройсман прокоментував ситуацію і ініціював розслідування

"У нас сьогодні відбулася нарада з прем'єр-міністром. Сьогодні і завтра ми будемо надавати позики для виплати пенсій, щоб покрити короткострокові касові розриви надходжень ЄСВ", – сказала вона.

За словами Слюз, проблеми з виплатою пенсій лежать в полі відповідальності ПФ, оскільки казначейство повністю розрахувалося з фондом.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування у Пенсійному фонді України через затримку виплати пенсій у липні. Також у відомстві заявили, що зміщення графіку фінансування виплат зумовлено касовими розривами надходження єдиного соціального внеску.

Теги: Новини України Пенсійний фонд України Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
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