Міжнародний Валютний Фонд не вимагає від української влади підвищувати пенсійний вік громадян - заявив заступник глави секретаріату президента Роман Безсмертний.

На думку посадовця, ця тема наразі є неактуальною і надуманою. Заява Безсмертного стала відповіддю на виступ Юлії Тимошенко, яка у вівторок, 10 березня запевнила, що її уряд не виконуватиме вимогу МВФ щодо підвищення пенсійного віку в Україні.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Ніхто не підвищуватиме пенсійний вік".Як уже повідомлялося, 3 березня Україна направила керівництву Міжнародного Валютного Фонду офіційного листа про наміри подальшої співпраці для отримання чергового траншу позики стендбай. Цей документ, який є узгодженою позицією української влади, підписали президент Віктор Ющенко, прем’єр-міністр Юлія Тимошенко і глава НБУ Володимир Стельмах.За інформацією видання "Дзеркало тижня", МВФ залишив цей лист без розгляду і повернув до Києва для доопрацювання. Як уже повідомлялося, раніше фонд відмовився виділити Україні близько 2 мільярдів доларів позики стенд бай через невиконання Києвом низки вимог, зокрема, щодо бездефіцитного бюджету на 2009 рік.