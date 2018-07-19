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Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи: де найменше?

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Пенсійний вік в Україні та Європі
Пенсійний вік в Україні та Європі / 24 канал

В Україні досі точаться дискусії щодо підвищення пенсійного віку. Це було однією з вимог МВФ для виділення чергового траншу Україні, однак викликало хвилю обурень. Як показує статистика, пенсійний вік в Україні є одним із найменших в Європі. Дивіться в інфографіці 24 каналу, у якому віці виходять на пенсію в інших країнах.

Пенсійний вік в Україні не підвищуватимуть щонайменше 10 років. Принаймні так стверджують у Кабміні. Цього вдалося досягти завдяки пенсійній реформі, внаслідок якої зріс страховий стаж. Тож українські жінки далі виходитимуть на пенсію в 58,5 років, а чоловіки – у 60.

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Менший, ніж в Україні, пенсійний вік для жінок – лише в Молдові (58), Туреччині (58), Білорусі (56) та Росії (55). А от пенсійний вік чоловіків в Україні таки найнижчий серед всіх країн Європи. У 60 років виходять на пенсію також чоловіки в Туреччині, Словенії та Росії. У решті європейських країн пенсійний вік вищий.

Так, середній пенсійний вік у Європі для жінок становить 63,5 років. Найвищий вік – 67 років – у Греції та Ісландії. За ними йдуть Португалія (66,33), Ірландія (66) та Нідерланди (66). За пенсійним віком чоловіків перша п'ятірка майже така сама, лише Італія посунула Нідерланди. А в середньому в Європі чоловіки виходять на пенсію у 64,5 років. Найвища норма – у Греції та Ісландії – 67 років.

Пенсійний вік у Європі
Найвищий пенсійний вік – у Греції: 67 років для жінок і чоловіків

Пенсійний вік у Європі
Серед північних країн найнижчий пенсійний вік у Швеції – 61 рік

Пенсійний вік у Європі
64-66 – такий пенсійний вік у країнах Західної Європи, за винятком Франції та Австрії

Пенсійний вік у Європі
Україна – у п'ятірці країн Європи з найнижчим пенсійним віком

Теги: Новини України Публікації Інфографіка Пенсіонери Пенсійна реформа статистика Європа
Джерело: 24 канал
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