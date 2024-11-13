Губернатор регіону Олег Мельниченко заявив, як пише 24 Канал, що у Пензі виявили місце падіння відразу трьох безпілотників.

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Що відомо про дрони у Пензенській області Росії

Губернатор Пензенського району заявив, що три дрони впали в лісовому масиві селища Монтажне у Пензі.

Жертв і постраждалих немає, житлові будинки не зачеплено. На місці працюють усі служби екстреного реагування, з'ясовують обставини події,

– заявив посіпака Путіна.

Де розташована Пенза: дивіться на карті

Варто зауважити, що Пенза розташована орієнтовно за 700 кілометрів від українського кордону.

Укриття від дронів там розмістили у вересні 2024 року. Невелике модульне приміщення для укриття росіяни розмістили на набережній річки Сура. Вони заявили, що це місце масового скупчення мешканців та гостей міста.