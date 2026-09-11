Это не романтическая сказка о рабыне, очаровавшей правителя, как это часто изображали европейские востоковеды XIX века. Это документальная хроника беспрецедентной социальной мобильности, политического прагматизма и интеллектуального партнерства между султаном Сулейманом I и его женой Гюррем, известной на Западе как Роксолана.

Гюррем или Роксолана: как же на самом деле ее звали

Современная западная историография, в частности фундаментальные исследования американской исследовательницы Лесли Пирс и британского османиста Колина Имбера, строго отделяет исторические факты от более поздних литературных наслоений. Ни в одном документе XVI века не фиксируются имена "Анастасия" или "Александра Лисовская" – это выдумки польских и итальянских писателей более поздних эпох. Венецианские дипломаты, такие как Пьетро Брагадин и Бернардо Наваджеро, чьи отчеты являются важнейшими европейскими источниками того времени, называли ее просто "La Rossa" (Рыжая) или указывали на ее русинское происхождение.



Гюррем также называли "La Rossa" / Фото Викимедиа

Имя "Роксолана" ввел в широкий европейский оборот фламандский дипломат Ожье Гислен де Бусбек, посол Священной Римской империи в Стамбуле. Он использовал этот термин, поскольку в европейской географии того времени земли Руси в составе Польского королевства назывались Роксоланией. Настоящее имя девушки, захваченной крымскими татарами во время набега в начале 1520-х годов и проданной на невольничьем рынке в Кафе (современная Феодосия), остается неизвестным. В гареме она получила персидское имя Гюррем, что переводится как "Приносящая радость" или "Улыбчивая".

Институт гарема и нарушение многовековых правил

Чтобы понять масштаб достижений Гюррем, необходимо осознать природу османского императорского гарема. Западные историки, такие как Гюльру Неджипоглу, доказывают, что гарем не был местом развлечений, а функционировал как строгий образовательный и политический институт, аналогичный школе пажей (Эндерун) для мужчин. Девочек обучали османскому языку, исламскому богословию, музыке, каллиграфии и придворному этикету. Иерархия была жесткой, а на ее вершине стояла Валиде-султан – мать правящего монарха.

До появления Гюррем в Османской империи действовало строгое репродуктивное правило, которое Лесли Пирс называет политикой "одна наложница – один сын". Как только наложница рожала мальчика, ее интимные отношения с султаном навсегда прекращались. Ее единственной обязанностью становилось воспитание наследника, а когда он достигал совершеннолетия, она должна была сопровождать его в провинцию (санджак), где он обучался управлению государством. Гюррем стала первой женщиной, нарушившей этот фундаментальный закон. Она родила Сулейману шестерых детей: сыновей Мехмеда, Абдуллу (умер в детстве), Селима, Баязида, Джихангира и дочь Михримах. Сам факт того, что султан продолжал делить с ней ложе после рождения первого сына, вызвал шок при дворе.



Гюррем изменила правила игры в гареме / Фото thecollector

Борьба за выживание: конфликт с Махидевран

Нарушение традиций неизбежно привело к острому конфликту с Махидевран – матерью старшего сына Сулеймана, шехзаде Мустафы. Венецианский посол Бернардо Наваджеро в своем отчете 1530-х годов подробно описал инцидент, ставший переломным моментом в этой борьбе. По свидетельствам евнухов, Махидевран, не выдержав потери влияния, набросилась на Гюррем, поцарапала ей лицо и разорвала одежду.

Реакция Гюррем продемонстрировала ее глубокое понимание психологии власти. Когда Сулейман вызвал ее к себе, она отказалась прийти, заявив, что ее изуродованное лицо и статус "продажного мяса" (как назвала ее Махидевран) делают ее недостойной взгляда падишаха. Заинтригованный и обеспокоенный султан настоял на встрече, после которой, узнав правду, окончательно отстранил Махидевран. Вскоре ее вместе с сыном Мустафой отправили в провинцию Маниса, что означало полную победу Гюррем в гареме.

Финансовая революция и официальный брак

Статус Гюррем закреплялся не только эмоциональной привязанностью, но и беспрецедентной финансовой властью. Согласно османским регистрационным книгам, которые исследовала Лесли Пирс, ежедневная плата (улуф) Гюррем составляла 2000 акче (серебряных монет). Для сравнения: Махидевран на пике своего влияния получала всего 40 акче в день. Это колоссальное экономическое преимущество позволило Гюррем создать собственную сеть лояльности внутри дворца.

В 1533 или 1534 году (после смерти валиде Хафсы Султан) Сулейман совершил шаг, не имевший аналогов в истории империи. Он официально освободил Гюррем из рабства и заключил с ней законный брак (никях). Британский историк Колин Имбер отмечает, что этот акт настолько противоречил османским традициям, что среди населения Стамбула и янычар распространились слухи, будто Гюррем – ведьма, которая околдовала султана с помощью магии. Для нее был создан уникальный титул "Хасеки-султан" (Главная жена), который поставил ее в иерархии выше всех членов династии, кроме самого султана.



Сулейман официально женился на Гюррем / Рисунки неизвестного художника

Политическое партнерство и разведка

Сулейман проводил значительную часть своего правления в военных походах – от стен Вены до Багдада. В эти периоды Гюррем становилась его главным политическим информатором в столице. Их переписка, сохранившаяся в архивах дворца Топкапы, является уникальным историческим источником. Письма Гюррем, написанные изысканным османским языком, содержат не только выражения глубокой привязанности, но и подробные отчеты о положении дел в государстве.

Она информировала султана о настроениях среди янычар, эпидемиологической ситуации (в частности, о вспышках чумы в Стамбуле), ходе строительства оборонительных сооружений и поведении визирей. Сулейман, в свою очередь, отвечал ей стихами под псевдонимом Мухибби (Влюбленный). В этих текстах он называл ее "своим мускусом, янтарем, смыслом существования, весной и розой", что свидетельствует о глубокой интеллектуальной и эмоциональной связи, выходившей далеко за пределы традиционных отношений султана и наложницы.

Международная дипломатия Хасеки

Влияние Гюррем распространялось и на внешнюю политику. Она стала первой женщиной в истории Османской империи, которая вела самостоятельную дипломатическую переписку с иностранными монархами. Западные исследователи, анализируя архивы польской короны, подтверждают ее активную переписку с королем Польши Сигизмундом II Августом. В 1548 и 1549 годах она посылала ему письма с гарантиями дружбы и поддержки мирных соглашений между двумя государствами.

Эти письма сопровождались символическими дипломатическими подарками. В частности, Гюррем собственноручно вышила и прислала польскому королю льняные рубашки, полотенца и кальсоны, что в дипломатическом языке того времени означало высшую степень личной привязанности и политического покровительства. Она также переписывалась с сестрой персидского шаха Тахмаса, пытаясь дипломатическим путем смягчить напряженность на восточных границах империи после изнурительных османско-сефевидских войн.

Кризис престолонаследия и закон Фатиха

Наиболее спорным аспектом биографии Гюррем остается ее роль в казни большого визиря Ибрагима-паши (1536 год) и шехзаде Мустафы (1553 год). Западная историография прошлых веков часто изображала ее как безжалостную интриганку. Однако современные исследователи, такие как Эбру Бояр, предлагают более объективный взгляд, вписывая ее действия в контекст жестоких реалий османской политики.

В империи действовал закон о братоубийстве (закон Мехмеда II Фатиха), который легализовал казнь всех братьев нового султана во избежание гражданской войны. Гюррем прекрасно понимала: если трон займет Мустафа, все ее сыновья будут неизбежно казнены. Она сформировала мощный политический альянс со своей дочерью Михримах и зятем, большим визирем Рустемом-пашой.

Что касается казни Мустафы в военном лагере в Эрегли, современные историки подчеркивают паранойю Сулеймана. Султан боялся, что Мустафа, пользовавшийся огромной поддержкой армии, готовит переворот по сценарию, который когда-то использовал отец Сулеймана, Селим I, чтобы свергнуть своего отца. Гюррем и Рустем-паша лишь предоставили султану разведывательные данные (в частности, о перехваченной переписке Мустафы с персидским шахом), которые подтвердили его худшие опасения. Решение о казни принимал исключительно Сулейман как абсолютный монарх.

Монументальная благотворительность и архитектурное наследие

Помимо политической деятельности, Гюррем Султан оставила после себя огромное архитектурное наследие, став первой женщиной-меценатом такого масштаба. Она поручила главному архитектору империи, выдающемуся Мимару Синану, строительство комплекса Хасеки-Султан в Стамбуле. Этот масштабный проект включал мечеть, медресе (религиозную школу), начальную школу, женскую больницу и имарет (общественную столовую).

Американская исследовательница Эми Сингер в своей книге "Constructing Ottoman Beneficence" подробно проанализировала благотворительный фонд (вакф) Гюррем в Иерусалиме. Основанный в 1552 году комплекс "Хасеки Султан Имарет" включал мечеть, караван-сарай для паломников, пекарню и огромную столовую, которая ежедневно бесплатно кормила более 500 бедняков, суфиев и студентов, независимо от их вероисповедания. Она также профинансировала строительство роскошных общественных бань (Хасеки Гюррем Султан Хамами) прямо напротив собора Святой Софии в Стамбуле, что подчеркивало ее колоссальный общественный статус.



Роксолана – первая выдающаяся женщина-меценат / Фото Викимедиа

Последние годы и историческое наследие

Гюррем Султан скончалась в апреле 1558 года. Точная причина смерти неизвестна, однако историки медицины, анализируя отчеты послов о ее длительной слабости, предполагают хроническую малярию или сердечную недостаточность. Ее смерть стала сокрушительным ударом для Сулеймана. Венецианские послы сообщали, что султан впал в глубокую меланхолию: он запретил музыку во дворце, отказался от использования золотой и серебряной посуды и до конца жизни носил только темную одежду.

Сулейман приказал архитектору Синану построить для нее роскошный восьмиугольный мавзолей (тюрбе) на территории комплекса мечети Сулеймание. Внутренние стены мавзолея были украшены изысканными изникскими изразцами с изображением райских садов, что символизировало вечную жизнь и любовь султана. Через восемь лет Сулейман был похоронен в соседнем мавзолее, рядом с женщиной, которая определила эпоху его правления.

История Гюррем Султан – это свидетельство того, как острый ум, политическая интуиция и способность к стратегическому планированию позволили женщине, лишенной каких-либо прав при рождении, стать самой влиятельной фигурой Ближнего Востока. Она не просто адаптировалась к суровым условиям османского двора; она преобразовала сам институт власти, создав прецедент "женского султаната", который определял политику Османской империи на протяжении следующего столетия.