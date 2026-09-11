Це не романтична казка про рабиню, яка зачарувала володаря, як це часто зображували європейські орієнталісти XIX століття. Це задокументована хроніка безпрецедентної соціальної мобільності, політичного прагматизму та інтелектуального партнерства між султаном Сулейманом I та його дружиною Гюррем, відомою на Заході як Роксолана.

Гюррем чи Роксолана: як же насправді її звали

Сучасна західна історіографія, зокрема фундаментальні дослідження американської дослідниці Леслі Пірс та британського османіста Коліна Імбера, суворо відокремлює історичні факти від пізніших літературних нашарувань. У жодному документі XVI століття не фіксуються імена "Анастасія" чи "Олександра Лісовська" – це вигадки польських та італійських письменників пізніших епох. Венеціанські дипломати, такі як П'єтро Брагадін та Бернардо Наваджеро, чиї звіти є найважливішими європейськими джерелами того часу, називали її просто "La Rossa" (Руда) або вказували на її русинське походження.



Гюррем також називали "La Rossa" / Фото Вікімедіа

Ім'я "Роксолана" ввів у широкий європейський обіг фламандський дипломат Ожьє Гіслен де Бусбек, посол Священної Римської імперії в Стамбулі. Він використав цей термін, оскільки в тогочасній європейській географії землі Русі у складі Польського королівства називалися Роксоланією. Справжнє ім'я дівчини, захопленої кримськими татарами під час набігу на початку 1520-х років і проданої на невільничому ринку в Кафі (сучасна Феодосія), залишається невідомим. У гаремі вона отримала перське ім'я Гюррем, що перекладається як "Та, що приносить радість" або "Усміхнена".

Інституція гарему та злам багатовікових правил

Щоб зрозуміти масштаб досягнень Гюррем, необхідно усвідомити природу османського імператорського гарему. Західні історики, такі як Гюльру Неджіпоглу, доводять, що гарем не був місцем розваг, а функціонував як сувора освітня та політична інституція, паралельна до школи пажів (Ендерун) для чоловіків. Дівчат навчали османської мови, ісламського богослов'я, музики, каліграфії та придворного етикету. Ієрархія була жорсткою, а на її вершині стояла Валіде Султан – мати правлячого монарха.

До появи Гюррем в Османській імперії діяло суворе репродуктивне правило, яке Леслі Пірс називає політикою "одна наложниця – один син". Щойно наложниця народжувала хлопчика, її інтимні стосунки із султаном назавжди припинялися. Її єдиним обов'язком ставало виховання спадкоємця, а коли той досягав повноліття, вона мусила супроводжувати його в провінцію (санджак), де він навчався управління державою. Гюррем стала першою жінкою, яка зруйнувала цей фундаментальний закон. Вона народила Сулейману шістьох дітей: синів Мехмеда, Абдуллу (помер у дитинстві), Селіма, Баязида, Джихангіра та доньку Міхрімах. Сам факт того, що султан продовжував ділити з нею ложе після народження першого сина, викликав шок при дворі.



Гюррем змінила правила гри у гаремі / Фото thecollector

Боротьба за виживання: конфлікт з Махідевран

Порушення традицій неминуче призвело до гострого конфлікту з Махідевран – матір'ю старшого сина Сулеймана, шехзаде Мустафи. Венеціанський посол Бернардо Наваджеро у своєму звіті 1530-х років детально описав інцидент, який став переломним моментом у цій боротьбі. За свідченнями євнухів, Махідевран, не витримавши втрати впливу, напала на Гюррем, роздряпала їй обличчя і порвала одяг.

Реакція Гюррем продемонструвала її глибоке розуміння психології влади. Коли Сулейман викликав її до себе, вона відмовилася прийти, заявивши, що її понівечене обличчя і статус "продажного м'яса" (як назвала її Махідевран) роблять її негідною погляду падишаха. Заінтригований і стурбований султан наполіг на зустрічі, після якої, дізнавшись правду, остаточно віддалив Махідевран. Невдовзі її разом із сином Мустафою відправили до провінції Маніса, що означало повну перемогу Гюррем у гаремі.

Фінансова революція та офіційний шлюб

Статус Гюррем закріплювався не лише емоційною прихильністю, а й безпрецедентною фінансовою владою. Згідно з османськими реєстраційними книгами, які досліджувала Леслі Пірс, щоденна платня (улуфе) Гюррем становила 2000 акче (срібних монет). Для порівняння: Махідевран на піку свого впливу отримувала лише 40 акче на день. Ця колосальна економічна перевага дозволила Гюррем створити власну мережу лояльності всередині палацу.

У 1533 або 1534 році (після смерті Валіде Хафси Султан) Сулейман здійснив крок, який не мав аналогів в історії імперії. Він офіційно звільнив Гюррем з рабства і уклав з нею законний шлюб (нікях). Британський історик Колін Імбер зазначає, що цей акт настільки суперечив османським традиціям, що серед населення Стамбула та яничарів поширилися чутки, ніби Гюррем – відьма, яка причарувала султана за допомогою магії. Для неї був створений унікальний титул "Хасекі Султан" (Головна дружина), який поставив її в ієрархії вище за всіх членів династії, окрім самого султана.



Сулейман офіційно взяв шлюб з Гюррем / Малюнки невідомого художника

Політичне партнерство та розвідка

Сулейман проводив значну частину свого правління у військових походах – від стін Відня до Багдада. У ці періоди Гюррем ставала його головним політичним інформатором у столиці. Їхнє листування, збережене в архівах палацу Топкапи, є унікальним історичним джерелом. Листи Гюррем, написані вишуканою османською мовою, містять не лише висловлення глибокої прихильності, а й детальні звіти про стан справ у державі.

Вона інформувала султана про настрої серед яничарів, епідеміологічну ситуацію (зокрема спалахи чуми в Стамбулі), хід будівництва оборонних споруд та поведінку візирів. Сулейман, своєю чергою, відповідав їй віршами під псевдонімом Мухіббі (Закоханий). У цих текстах він називав її "своїм мускусом, бурштином, сенсом існування, весною і трояндою", що свідчить про глибокий інтелектуальний та емоційний зв'язок, який виходив далеко за межі традиційних відносин султана і наложниці.

Міжнародна дипломатія Хасекі

Вплив Гюррем поширювався і на зовнішню політику. Вона стала першою жінкою в історії Османської імперії, яка вела самостійну дипломатичну переписку з іноземними монархами. Західні дослідники, аналізуючи архіви польської корони, підтверджують її активне листування з королем Польщі Сигізмундом II Августом. У 1548 та 1549 роках вона надсилала йому листи з гарантіями дружби та підтримки мирних угод між двома державами.

Ці листи супроводжувалися символічними дипломатичними подарунками. Зокрема, Гюррем власноруч вишила і надіслала польському королю лляні сорочки, рушники та кальсони, що в дипломатичній мові того часу означало найвищий ступінь особистої прихильності та політичного заступництва. Вона також листувалася з сестрою перського шаха Тахмаспа, намагаючись дипломатичним шляхом пом'якшити напруженість на східних кордонах імперії після виснажливих османсько-сефевідських війн.

Криза престолонаступництва та закон Фатіха

Найбільш суперечливим аспектом біографії Гюррем залишається її роль у страті великого візира Ібрагіма-паші (1536 рік) та шехзаде Мустафи (1553 рік). Західна історіографія минулих століть часто зображувала її як безжальну інтриганку. Однак сучасні дослідники, такі як Ебру Бояр, пропонують більш об'єктивний погляд, вписуючи її дії в контекст жорстоких реалій османської політики.

В імперії діяв закон братовбивства (закон Мехмеда II Фатіха), який легалізував страту всіх братів нового султана заради уникнення громадянської війни. Гюррем чудово розуміла: якщо трон посяде Мустафа, усі її сини будуть неминуче страчені. Вона сформувала потужний політичний альянс зі своєю донькою Міхрімах та зятем, великим візиром Рустемом-пашею.

Щодо страти Мустафи у військовому таборі в Ереглі, сучасні історики наголошують на власній параної Сулеймана. Султан боявся, що Мустафа, який мав колосальну підтримку армії, готує переворот за сценарієм, який колись використав батько Сулеймана, Селім I, щоб скинути свого батька. Гюррем та Рустем-паша лише забезпечили султана розвідувальними даними (зокрема про перехоплене листування Мустафи з перським шахом), які підтвердили його найгірші побоювання. Рішення про страту ухвалював виключно Сулейман як абсолютний монарх.

Монументальна благодійність та архітектурна спадщина

Окрім політичної діяльності, Гюррем Султан залишила по собі величезну архітектурну спадщину, ставши першою жінкою-меценатом такого масштабу. Вона замовила головному архітектору імперії, видатному Мімару Сінану, будівництво комплексу Хасекі Султан у Стамбулі. Цей масштабний проєкт включав мечеть, медресе (релігійну школу), початкову школу, лікарню для жінок та імарет (громадську їдальню).

Американська дослідниця Емі Сінгер у своїй книзі "Constructing Ottoman Beneficence" детально проаналізувала благодійний фонд (вакф) Гюррем в Єрусалимі. Заснований у 1552 році комплекс "Хасекі Султан Імарет" включав мечеть, караван-сарай для паломників, пекарню та величезну їдальню, яка щодня безкоштовно годувала понад 500 бідняків, суфіїв та студентів, незалежно від їхнього віросповідання. Вона також профінансувала будівництво розкішних громадських лазень (Хасекі Гюррем Султан Хамами) прямо навпроти собору Святої Софії у Стамбулі, що підкреслювало її колосальний публічний статус.



Роксолана – перша масштабна жінка-меценат / Фото Вікімедіа

Останні роки та історичний спадок

Гюррем Султан померла у квітні 1558 року. Точна причина смерті невідома, проте медичні історики, аналізуючи звіти послів про її тривалу слабкість, припускають хронічну малярію або серцеву недостатність. Її смерть стала нищівним ударом для Сулеймана. Венеціанські посли повідомляли, що султан впав у глибоку меланхолію: він заборонив музику в палаці, відмовився від використання золотого та срібного посуду і до кінця життя носив лише темний одяг.

Сулейман наказав архітектору Сінану збудувати для неї розкішний восьмикутний мавзолей (тюрбе) на території комплексу мечеті Сулейманіє. Внутрішні стіни мавзолею були прикрашені вишуканими ізнікськими кахлями із зображенням райських садів, що символізували вічне життя та любов султана. Через вісім років Сулейман був похований у сусідньому мавзолеї, поруч із жінкою, яка визначила епоху його правління.

Історія Гюррем Султан – це свідчення того, як гострий розум, політична інтуїція та здатність до стратегічного планування дозволили жінці, позбавленій будь-яких прав при народженні, стати найвпливовішою фігурою Близького Сходу. Вона не просто адаптувалася до жорстких умов османського двору; вона трансформувала саму інституцію влади, створивши прецедент "Жіночого султанату", який визначав політику Османської імперії протягом наступного століття.