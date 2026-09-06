Його відхід супроводжувався державними таємницями, політичними змовами та безпрецедентною спецоперацією, покликаною втримати бойовий дух величезного війська під час виснажливої облоги. Смерть Сулеймана І Пишного стала не просто кінцем золотої епохи, а початком великої географічної та історичної загадки, яку міжнародні вчені розплутували протягом кількох століть. Адже тіло великого завойовника, чиє серце до останнього удару належало легендарній Роксолані, знайшло свій спокій не в одному, а у двох абсолютно різних куточках світу, розділених тисячами кілометрів.

Реформатор, який змінив багатовікові традиції

Сулейман І, знаний у Європі як Пишний (або Чудовий), а на Сході як Кануні (Законодавець), був десятим султаном Османської імперії та фігурою, чий масштаб виходив далеко за межі образу звичайного східного деспота. Він зійшов на престол у вересні 1520 року у віці двадцяти п'яти років, отримавши у спадок від свого батька, Селіма І Грізного, державу з переповненою скарбницею та найбільш дисциплінованою армією тогочасного світу. Проте молодий правитель не просто зберіг батьківські надбання – він перетворив Османську імперію на трансконтинентальну наддержаву, яка простягалася від пісків Алжиру на заході до гір Багдада на сході, від рівнин Будапешта на півночі до священної Мекки на півдні.



Сулейман І Пишний / Фото vavgumus

Європейські монархи, такі як імператор Священної Римської імперії Карл V та король Франції Франциск І, змушені були рахуватися з його непохитною волею. Одні шукали з ним таємних союзів, інші тремтіли перед його військовою міццю. Його непереможні армії змусили здригнутися саме серце Європи під час облоги Відня у 1529 році, а флот під командуванням Барбаросси домінував у Середземному морі. Але справжня велич Сулеймана вимірювалася не лише завойованими територіями. Він увійшов в історію як видатний реформатор, який систематизував заплутане османське право, створивши єдиний кодекс законів (Канун-наме), що діяв протягом наступних трьохсот років. Цей кодекс захищав права різних верств населення, боровся з корупцією та регулював податки, що для шістнадцятого століття було проявом неабиякої політичної мудрості.

Епоха Сулеймана стала часом безпрецедентного культурного ренесансу. Під його щедрим патронатом працював геніальний архітектор Мімар Сінан, який назавжди змінив горизонт Стамбула, звівши величні мечеті, акведуки, лікарні та мости. Сам султан був людиною глибоко освіченою: він вільно володів кількома східними мовами, захоплювався філософією, картографією, астрономією та навіть ювелірною справою, власноруч створюючи прикраси. Щобільше, під псевдонімом Мухіббі (Закоханий) він писав витончені ліричні вірші, які увійшли до золотої скарбниці класичної східної поезії. Його двір був магнітом для найкращих митців, вчених та ремісників з усього світу, що робило Стамбул справжнім центром глобальної цивілізації.

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Проте, попри всю свою абсолютну могутність, гучні титули "Тіні Бога на землі" та володаря трьох частин світу, Сулейман залишався людиною зі своїми слабкостями, страхами та глибокими емоційними потребами. І найбільшим потрясінням, яке змінило не лише його особисте життя, але й політичний устрій імперії, стало кохання до жінки, яка зламала всі багатовікові традиції османського двору.

Історія кохання з Роксоланою, яка перевернула його життя

Поява в султанському гаремі полонянки, яку в Європі згодом назвуть Роксоланою, а в Османській імперії – Хюррем (Та, що приносить радість), стала точкою неповернення для Сулеймана. До її появи життя султанського двору підпорядковувалося суворим, майже залізним правилам: одна наложниця могла народити султану лише одного сина. Після цього її інтимне життя з правителем закінчувалося, і вона мала вирушити в далеку провінцію разом із дитиною, коли той досягав повноліття, щоб навчати його мистецтва управління. Офіційні шлюби між султанами та наложницями були практично нечуваною справою, адже правитель не міг пов'язувати себе законними узами з рабинею.

Але Хюррем зруйнувала цей непорушний фундамент. Вона не просто стала улюбленицею Сулеймана; вона стала його найближчим другом, інтелектуальним партнером, політичним радником і єдиною жінкою, яку він хотів бачити поруч із собою. Західні посли, зокрема венеціанські дипломати, у своїх секретних депешах з подивом і острахом повідомляли, що султан настільки зачарований цією жінкою, що повністю ігнорує всіх інших мешканок гарему. Сулейман пішов на безпрецедентний крок, який шокував еліту: він офіційно звільнив Хюррем з рабства і уклав з нею законний шлюб (ніках). Це викликало глухе невдоволення у консервативному османському суспільстві, але ніхто не посмів відкрито перечити волі Законодавця.



Роксолана, кохана Сулеймана І Пишного / Фото Wikimedia

Їхнє глибоке кохання було задокументовано в десятках листів, які вони писали одне одному під час тривалих військових походів султана. У цих посланнях могутній правитель, перед яким тремтіли європейські королі, називав Хюррем своїм "світлом, диханням, весною, трояндою і єдиним сенсом існування". Вона ж, своєю чергою, інформувала його про політичну ситуацію в столиці, інтриги візирів, настрої народу та стан державних справ. Хюррем Султан стала першою жінкою в історії імперії, яка вела самостійне дипломатичне листування з іноземними монархами, зокрема з королем Польщі Сигізмундом ІІ Августом, гарантуючи мирні наміри Османської держави.

Саме вона переконала Сулеймана перенести гарем зі Старого палацу до Топкапи – політичного серця імперії. Це дозволило їй завжди бути поруч із чоловіком і безпосередньо впливати на державні рішення. Разом вони пережили неймовірні злети і страшні трагедії, втрату дітей і жорстоку, криваву боротьбу за владу. Коли у квітні 1558 року Хюррем померла після тривалої хвороби, Сулейман був морально розбитий. Він наказав Мімару Сінану збудувати для неї розкішний мавзолей на території комплексу Сулейманіє. Останні вісім років свого життя султан провів у глибокій жалобі. Він відмовився від розкоші, заборонив музику в палаці, змінив яскраві шовки на темний одяг і жив лише очікуванням дня, коли зможе возз'єднатися зі своєю коханою.

Смерть, про яку не знали цілих 48 днів

У 1566 році 71-річний Сулейман, страждаючи від важкої форми подагри, яка не дозволяла йому навіть самостійно ходити, та виснажливої дизентерії, вирушив у свій тринадцятий і останній військовий похід. Метою була Угорщина, а саме стратегічно важлива фортеця Сігетвар, яку обороняв хорватський бан Нікола Шубич Зрінський. Султан був настільки слабким, що більшу частину шляху змушений був їхати в спеціальній кареті на ресорах. Але перед самим військом він пересилював пекельний біль, наносив рум'яна на бліде обличчя, сідав на коня і гордо в'їжджав до табору, щоб продемонструвати свою незламність і придушити можливі бунти яничарів.

Облога Сігетвара виявилася надзвичайно кривавою та виснажливою. Захисники билися з відчайдушною хоробрістю, і османська армія зазнавала величезних втрат у болотистих землях. Саме в цей критичний момент, у ніч на 6 вересня 1566 року, за день до остаточного падіння фортеці, Сулейман І Пишний помер у своєму шатрі. Великий візир Соколлу Мехмед-паша, видатний політик і стратег, розуміючи, що звістка про смерть султана викличе миттєву паніку, бунт армії та зрив усієї військової кампанії, прийняв безпрецедентне рішення – приховати смерть правителя від усього світу.

Тіло Сулеймана потрібно було зберегти до прибуття його спадкоємця, Селіма ІІ, який перебував за сотні кілометрів. Для цього довірені лікарі під покровом ночі провели таємну процедуру бальзамування. Внутрішні органи султана, включно з серцем, були вилучені, поміщені в золоту посудину і таємно поховані глибоко під землею, поблизу його шатра. Саме тіло було ретельно оброблене мускусом, амброю та іншими сильними пахощами, після чого його посадили на трон у напівтемному шатрі. Протягом 48 днів Соколлу Мехмед-паша геніально імітував життєдіяльність султана: до шатра приносили їжу, візир нібито отримував від нього накази, а листи до командирів писалися підробленим почерком.

Лише коли армія вирушила у зворотний шлях і досягла околиць Белграда, де її нарешті зустрів новий султан Селім ІІ, правду було розкрито. Забальзамоване тіло Сулеймана перевезли до Стамбула, де його з небаченими почестями поховали на території мечеті Сулейманіє. Архітектор Сінан звів для нього величний восьмикутний мавзолей (тюрбе), прикрашений ізмаїльськими кахлями та кристалами гірського кришталю. Цей мавзолей розташований поруч з усипальницею Роксолани, що символізує їхнє вічне возз'єднання після смерті.



Сулейман І Пишний похований на території мечеті Сулейманіє / Фото Sena N. Altay

Але історія поховання Сулеймана на цьому не закінчилася. Місце, де були закопані його серце та внутрішні органи під Сігетваром, стало священним для османів. Невдовзі там звели символічну гробницю, навколо якої виросло ціле паломницьке поселення під назвою Турбек (від турецького "тюрбе" – мавзолей). Там збудували мечеть, казарми для дервішів та міцні фортифікаційні споруди. Проте наприкінці XVII століття, у 1692 році, коли війська Габсбургів відвоювали Угорщину, поселення Турбек було повністю зруйноване, зрівняне із землею, а точне місце поховання серця Сулеймана загубилося в століттях, перетворившись на міф.

Ця географічна загадка залишалася нерозкритою аж до початку XXI століття. Лише у 2015 році міжнародна команда дослідників під керівництвом угорського професора Норберта Папа з Печського університету, використовуючи найсучасніші технології – магнітометрію, георадари, супутникові знімки та глибокий аналіз архівних османських документів, зробила сенсаційне відкриття. Серед виноградників поблизу сучасного Сігетвара вони знайшли фундаменти втраченого міста Турбек. Під час масштабних розкопок, які тривали до 2019 року, археологи виявили залишки мечеті, монастиря дервішів і, найголовніше, фундамент того самого мавзолею, де у 1566 році було поховано серце Сулеймана Пишного. Розташування стін, точна орієнтація на Мекку та знайдені артефакти повністю підтвердили автентичність знахідки.



Залишки Турбека, комплексу XVI століття, побудованого на честь османського султана Сулеймана I / Фото András Szamosi

Таким чином, крапка в історії великого султана була поставлена лише в наш час. Сулейман І Пишний, який за життя об'єднав під своєю владою різні континенти, і після смерті залишився розділеним між Європою та Азією. Його тіло спочиває у величній тиші стамбульської мечеті поруч із коханою Хюррем, а його серце назавжди залишилося в угорській землі, на місці його останньої, найважчої битви.