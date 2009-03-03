Передача електроенергії

Україна отримає від Світового банку майже 240 млн. доларів позики на реформування електроенергетики.

Зокрема, на оновлення ліній електропередач і трансформаторних підстанцій - аби вітчизняний ринок електрики працював безпечно і безперебійно. Уряд отримає ці кошти в рамках "Проекту з передачі електроенергії", який готувався ще з літа 2007 року. У МінПаливЕнерго вже знають, на що витратити гроші в першу чергу.Сергій Павлуша (заступник міністра палива й енергетики): "Це, по перше, реконструкція ряду трансформаторних підстанцій, що дозволить зменшити втрати, підвищити надійність і ефективність функціонування енергетичної системи. По-друге - це зміцнення мережі ліній електропередач - ми за рахунок цих коштів будуватимемо нову лінію "Дністерська Бар".Також проект передбачає виділення коштів на стабілізацію Кримської енергосистеми, інституційну реформу "Укренерго" та на розробку концепції оптового ринку електрики. Фахівці Світового банку кажуть, що об'єкти, оновлені в рамках проекту, стануть значно енергоефективнішими, що на їхню думку, істотно полегшить входження України до об'єднаного європейського енергетичного простору.