Передозування наркотиками Демі Ловато: співачку виписали з лікарні

Знамениту співачку Демі Ловато, яку напередодні госпіталізували після передозування наркотиками, виписано з лікарні і одразу переведено в реабілітаційний центр.

25-річну співачку змогли виписати з лікарні лише після двох тижнів лікування після передозування. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Після виписки Демі на приватному літаку відправилася до одного з провідних реабілітаційних закладів, який перебуває за межами Каліфорнії.

Наразі невідомо, скільки артистка перебуватиме там. Зазначається, що реабілітація триватиме не менше, ніж 30 днів.

Джерела, які близькі до Демі Ловато, розповіли, що минулого тижня співачка обговорювала про те, як відокремитися від "шкідливих для неї людей у житті, коли вона вийде з реабілітації".

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato) 14 Лип 2018 р. о 12:58 PDT

Нагадаємо, що 25 липня стало відомо, що співачка Демі Ловато потрапила в лікарню через передозування наркотиками. За інформацією інсайдерів, життя зірки врятував антидот, який медики ввели одразу після госпіталізації. Першу медичну допомогу Демі Ловато надав її особистий охоронець, який знайшов співачку непритомною. Під час лікування артистка мала ускладнення, типові для передозування: вона страждала від високої температури та нудоти.