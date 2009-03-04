Передумали?

Американські солдати можуть залишитися на авіабазі у Киргизстані.

Про це в інтерв’ю ВВС заявив киргизький президент Курманбек Бакієв. За його словами, існує можливість подальшого перебування вояків США на базі у Манасі. Її американці використовують для підтримки коаліційних військ США і НАТО в Афганістані. Бакієв також зазначив, що переговори щодо цього питання повинні перейти в інший формат і на них потрібно обговорювати нові умови використання аеродрому. У лютому, нагадаємо, парламент Киргизстану схвалив рішення уряду про закриття американської авіабази. Після цього Вашингтон почав активно шукати альтернативні маршрути постачання вантажів до Афганістану. У підсумку США домовилися з Росією, Казахстаном і Узбекистаном.