Перша національна жіноча команда візьме участь у ралі-рейді на вантажівках.

"Перегони газелей" стануть справжнім випробуванням для трьох тендітних дівчат, які керуватимуть 16-тонним авто по черзі. Кожна з них протягом двох тижнів змагань зможе побути як водієм, так і штурманом. 21-річна Ганна переконує, що з вантажівкою вже давно на "ти". Має позаду 3 місяці невтомних тренувань. Розміри авто дівчину не лякають, та і маршрут перегонів не видається страшним. Ганна Сухобрус (представниця команди KRAZ Rally Raid UA-Team): "Мені здається, коли щось трапиться з машиною, от це буде саме страшне, десь там не заводиться чи заглохла, чи там щось з колесом, це саме страшне, а все решта, я думаю, ми подолаємо, у нас хороша команда."Вантажівка-всюдихід вартістю 60 тисяч доларів, якою пілотують українки, проїхала півсвіту заради спеціальних тест-драйвів. Досвідчені пілоти-чоловіки переконані - за цих дівчат не варто переживати. По-перше, жіноче ралі - скоріше подорож, аніж змагання. А по-друге учасниці збірної мають великий досвід водіння багатотонної вантажівки на розбитих шляхах України. Василь Ростоцький (чемпіон України в абсолютному заліку з ралі ): "Дівчата, по-перше, в країні, в якій треба ліктями розпихатися, вони це можуть, вони досить вмотивовані, хочуть цього, ну і основне, що я можу гарантувати, що вони будуть найкращі - найкрасивіші, розумієте, чим ми славимось. Так що, я думаю, ця пригода пройде з хорошим результатом для держави."Змагання розпочнуться 14 березня. Маршрут у 2,5 тисячі кілометрів пролягатиме через пустелю Марокко, де, до речі, проходить і легендарний марафон "Дакар".