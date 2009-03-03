Перехід на євро

Польща просить поскорше прийняти її у зону євро.

Як пише газета The Financial Times, з такою пропозицією країна виступила після того, як на саміті ЄС 1 березня розглядалась можливість зменшення періоду переходу держави на євро. Зараз він становить 2 роки. З ініціативою його зменшення виступила Угорщина. Польща планує приєднатися до зони євро у 2012 році, раніше влада країни заявляла, що це для країни не є пріоритетом.Для приєднання до зони євро країні треба отримати відповідний дозвіл від Єврокомісії, Європейського Центробанку і міністрів фінансів Європи. Після цього розпочинається дворічний перехідний період, під час якого країна має продемонструвати відповідність макроекономічним вимогам, які прописані у Маастрихтському договорі. І якщо тепер сам період можуть скоротити, вимоги щодо інфляції, держборгу та інших важливих показників навряд чи послаблять.