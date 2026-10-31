"Хай застрелиться, як мужик": російський командир погнав хворого солдата на забій на Донеччині

"Пусть стреляется, на..й, в голову!" — ватажок окупантів "лікує" підлеглих на Донбасі / Ілюстративне фото
Українські воєнні розвідники 30 жовтня перехопили розмову загарбників із 57-го мотострілецького полку РФ на Донеччині. Російський командир погрозами змусив хворого підлеглого йти в кілзону або пустити собі кулю в лоб.
Аудіозапис перехоплення оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України у телеграмі. Як з'ясували розвідники, діалог відбувся між військовими 57-го мотострілецького полку 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї армії загарбницьких сил.
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Жорстокі методи командування окупантів
Командир ворожого підрозділу категорично відмовився зважати на скарги піхотинця щодо здоров'я та в нецензурній формі наказав йому висуватися у так звану кілзону.
Повзти вперед під прицільний вогонь чи вчинити самогубство – такі варіанти отримав підлеглий від свого керівництва.
На все его половые проблемы по здоровью никто не будет обращать внимание. Либо он, б..дь, застрелится, как мужчина, на..й, либо он продолжает движение, на..й, выполняя задачи
Перехоплення розмови: слухайте аудіозапис
У ГУР наголосили, що реальним шансом зберегти своє життя для російських загарбників є добровільна здача в полон. Зробити це військові РФ можуть через зв'язок із ботом проєкту "Хочу жить".
Практика нелюдського ставлення командування до власних бійців на Донбасі фіксується постійно. Зокрема, на Добропільському напрямку російських військових відправляють на штурми навіть з уламками в тілі.
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