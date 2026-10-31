"Хай застрелиться, як мужик": російський командир погнав хворого солдата на забій на Донеччині

Аудіозапис перехоплення оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України у телеграмі. Як з'ясували розвідники, діалог відбувся між військовими 57-го мотострілецького полку 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї армії загарбницьких сил.

Adv

популярні відео

Жорстокі методи командування окупантів

Командир ворожого підрозділу категорично відмовився зважати на скарги піхотинця щодо здоров'я та в нецензурній формі наказав йому висуватися у так звану кілзону.

Повзти вперед під прицільний вогонь чи вчинити самогубство – такі варіанти отримав підлеглий від свого керівництва.

На все его половые проблемы по здоровью никто не будет обращать внимание. Либо он, б..дь, застрелится, как мужчина, на..й, либо он продолжает движение, на..й, выполняя задачи– відрізав офіцер окупаційної армії.

Перехоплення розмови: слухайте аудіозапис

У ГУР наголосили, що реальним шансом зберегти своє життя для російських загарбників є добровільна здача в полон. Зробити це військові РФ можуть через зв'язок із ботом проєкту "Хочу жить".

Практика нелюдського ставлення командування до власних бійців на Донбасі фіксується постійно. Зокрема, на Добропільському напрямку російських військових відправляють на штурми навіть з уламками в тілі.