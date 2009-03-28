Перехоплення ракети

Кораблі США та Японії відправилися на перехоплення північнокорейської ракети.

3 есмінці морських сил самооборони Японії вийшли з бази в порту Нагасакі, аби у випадку необхідності бути готовими перехопити ракету КНДР. Два кораблі “Конго” і “Тіокай” відправилися у Японське море, повідомили в оборонному відомстві Японії.Ще один японський бойовий човен відправився до ймовірного місця падіння північнокорейської ракети. Усі кораблі обладнані американськими системами ППО Aegis. До берегів Корейського півострова також відправилися військові кораблі США. Нещодавно Пхеньян повідомив про намір запустити ракету для виводу на орбіту експериментального супутника зв’язку в період з 4 по 8 квітня.Японія, США та Південна Корея підозрюють, що під виглядом запуску супутника КНДР спробує випробувати міжконтинентальну балістичну ракету. Пхеньян також повідомив, що траєкторія польоту ракети частково проходитиме над Японією, і що частинки ступенів ракети можуть впасти на територією цієї країни. Водночас комуністична держава застерігає владу Японії від спроб збити ракету, оскільки вважатиме це оголошенням війни.