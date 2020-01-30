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      Прямі авіаперельоти в Китай Україна призупинить з 4 лютого

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      Авіаперельоти в Китай через коронавірус Україна призупинить з 4 лютого / interfax.com.ua

      Прямі авіаперельоти в Китай з аеропорту "Бориспіль" (Київ) планується призупинити з 4 лютого через небезпечний коронавірус. Останніми мають бути авіарейси компаній МАУ і SkyUp.

      "Ми отримали повідомлення від авіакомпаній, що припинені прямі рейси в Китай. Очікуємо ще 3 рейси авіакомпаній МАУ і SkyUp, які відбудуться 31 січня, 2 і 4 лютого. Після цього прямі рейси в Китай протягом місяця не плануються", – розповів 30 січня заступник гендиректора з інженерно-технічного забезпечення аеропорту "Бориспіль" Олег Струк.

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      Всі працівники аеропорту повністю забезпечені засобами індивідуального захисту. В аеропорту також проводять дезінфекцію місць перебування пасажирів з Китаю. Встановлене спеціальне місце для здачі засобів захисту.

      Зауважимо, що за даними МОЗ України, станом на 30 січня у світі зареєстровано 7 тисяч 783 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З цієї кількості 170 людей померли. Крім Китаю, захворювання зафіксовано в 17 країнах світу. В Україні не зареєстровано жодного випадку цього типу коронавірусу.

      Як не заразитися коронавірусом:

      • регулярно мийте руки з милом;
      • закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
      • термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;
      • мийте фрукти та овочі;
      • уникайте тісного контакту з тими, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
      • уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

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      Теги: Новини України Коронавірус 2020 Новини Києва авіація Подорожі Китай Новини Борисполя МАУ SkyUp
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