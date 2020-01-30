Прямі авіаперельоти в Китай Україна призупинить з 4 лютого

Прямі авіаперельоти в Китай з аеропорту "Бориспіль" (Київ) планується призупинити з 4 лютого через небезпечний коронавірус. Останніми мають бути авіарейси компаній МАУ і SkyUp.

"Ми отримали повідомлення від авіакомпаній, що припинені прямі рейси в Китай. Очікуємо ще 3 рейси авіакомпаній МАУ і SkyUp, які відбудуться 31 січня, 2 і 4 лютого. Після цього прямі рейси в Китай протягом місяця не плануються", – розповів 30 січня заступник гендиректора з інженерно-технічного забезпечення аеропорту "Бориспіль" Олег Струк.

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Всі працівники аеропорту повністю забезпечені засобами індивідуального захисту. В аеропорту також проводять дезінфекцію місць перебування пасажирів з Китаю. Встановлене спеціальне місце для здачі засобів захисту.

Зауважимо, що за даними МОЗ України, станом на 30 січня у світі зареєстровано 7 тисяч 783 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З цієї кількості 170 людей померли. Крім Китаю, захворювання зафіксовано в 17 країнах світу. В Україні не зареєстровано жодного випадку цього типу коронавірусу.

Як не заразитися коронавірусом:

регулярно мийте руки з милом;

закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;

мийте фрукти та овочі;

уникайте тісного контакту з тими, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

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Що варто знати про коронавірус з Китаю / Інфографіка 24 каналу