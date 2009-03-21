Переміщення виробництва

Renault повертає виробництво у Францію.

Міністр промисловості країни Люк Шатель заявив, що автовиробник переведе зі Словенії в околиці Парижа одну зі своїх виробничих ліній. В результаті, у Франції буде створено 400 робочих місць. Водночас в Renault запевнили, що звільнень у Словенії не буде.Французький автовиробник вирішив повернути частину закордонного виробництва на батьківщину після того, як отримав від держави гарантії на виділення фінансової допомоги. У лютому уряд заявив про надання Renault і Peugeot позики на 3 млрд. євро кожному в обмін на зобов'язання не закривати заводи у Франції.Президент Франції Ніколя Саркозі також зазначив, що ці кредити не можуть спрямовуватись у виробничі потужності цих компаній у Східній Європі. Після цього Європейська комісія звинуватила французьку владу у протекціонізмі і попросила детальніше пояснити свої наміри.