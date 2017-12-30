Українське шоу "Х-фактор" 8 сезон вже завершило пошуки унікальних голосів країни. 30 грудня на каналі СТБ відбувся восьмий прямий ефір. У 18 випуску шоу назвали довгоочікуване ім'я переможця проекту – ним став Михайло Панчишин, підопічний Дмитра Шурова.

Під час шоу "Х-Фактор" 8 сезон 18 випуск судді проекту – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко – обрали переможця проекту.

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Фінал Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: Михайло Панчишин став переможцем проекту

За правилами шоу, під час прямих ефірів кожен із учасників виконує одну або декілька композицій, але їхню долю вирішують вже не судді, а глядачі. Протягом цілого тижня глядачі мали можливість проголосувати за свого улюбленого виконавця або гурт, який став би переможцем проекту "Х-фактор".

Тому, за результатами глядацьких голосувань переможцем проекту "Х-фактор" 8 сезон став Михайло Панчишин, – підопічний Дмитра Шурова.



Х-фактор 8 сезон 18 випуск: Михайло Панчишин став переможцем проекту

Гурт "Юркеш" також винагородили на проекті "Х-фактор" 8 сезону. На їхню першу пісню після шоу також виділять гроші, щоб вони зняли свій грандіозний кліп.