Переможницю Євробачення-2018 Нетту Барзілай запросили в Росію

Цьогорічну переможницю пісенного конкурсу Євробачення-2018 в Лісабоні, Нетту Барзілай, запросили в Росію взяти участь у премії "Трансформація" телеканал "Муз-ТВ". Співачка вирішила відмовитись від пропозиції.

Як повідомляють у російському виданні "Life.Ru" з посиланням на телеграм-канал SUPER, Нетту Барзілай одразу після перемоги у фіналі Євробачення 12 травня запросили на премію "Трансформація" російського телеканалу "Муз-ТВ", однак від менеджменту зірки прийшла заперечна відповідь.

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Натомість 25-річна зірка Нетта 8 червня, в день російської премії, візьме участь у гей-параді в Ізраїлі, тому що для неї це "набагато важливіше". Представники співачки додають, що артистку теж турбує, що в Росії гей-заходи не вітаються.



Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай

Нагадаємо, 12 травня у португальському Лісабоні пройшов фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2018.



За підсумками фіналу, Нетта Барзілай здобула 529 балів (271 пункт – від журі та 258 – від глядачів), що забезпечило їй перемогу на цьогорічному Євробаченні, яке відбулося у Лісабоні.