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Переозброєння армії

Фінансові ринки 13:13, 18 березня 2009 279

Сполучені Штати не бачать для себе небезпеки у намірах Росії в недалекому майбутньому переозброїти власну армію.

Як заявив прес-секретар Пентагону Джефф Моррел, Вашингтон та Москва впродовж тривалу часу ведуть конструктивний діалог, і добре розуміють для чого кожна із сторін розвиває свій військовий потенціал. Крім того за словами речника оборонного відомства США, Росія має “повне право” дбати про власну безпеку.Напередодні, президент Росії Дмітрій Медвєдєв на розширеному засіданні Міноборони країни заявив, що з 2011 року Москва розпочне масштабне переозброєння власної армії. За словами Мєдвєдєва, серпневий конфлікт в Грузії виявив низку недостатків в збройний силах Росії. Крім того, серед причин, які змушують Росію модернізувати армію, Мєдвєдєв назвав розширення військової інфраструктури НАТО поблизу російських кордонів, а також регіональні конфлікти.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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