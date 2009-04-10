Перерахунок голосів

У Молдові перерахують голоси на парламентських виборах.

Принаймні з такою ініціативою президент країни Владімір Воронін звернувся до Конституційного суду Молдови. Таким чином, на думку молдовського чільника, в країні нарешті запанують довогоочікувані мир та спокій. В свою чергу представники молдовської ЦВК заявили про готовність за десять днів перерахувати голоси виборців. Наразі очікують лише рішення Конституційного суду. Тим часом в центрі Кишинева на мирну демонстрацію зібралися близько тисячі осіб. Про це повідомляє "Інтерфакс". На знак своїх мирних намірів демонстранти принесли з собою квіти. Мітингувальники вимагають відпустити усіх затриманих, які потрапили за грати внаслідок масових заворушень минулого вівторка. Зазначимо, 7 квітня протести опозиції проти результатів виборів, на яких перемогли комуністи, закінчилися погромами та сутичками демонстрантів з поліцією. Президент Воронін звинуватив Румунію у організації безладів та спробі державного перевороту. У зв’язку з цим було введено візовий режим між двома країнами, а посла Румунії було оголошено персоною нон-грата. В свою чергу офіційний Бухарест категорично заперечує звинувачення Кишинева.