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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Перерахунок голосів

Фінансові ринки 12:55, 15 квітня 2009 190

У Молдові розпочався перерахунок голосів.

Зранку 15 квітня Центрвиборчком розпочав перерахунок голосів, які здобули партії на парламентських виборах. У процесі перерахунку беруть участь 20 тисяч осіб, за їхньою роботою наглядають міжнародні спостерігачі та представники політичних партій.Зазначимо, Конституційний суд країни вирішив перерахувати голоси виборців після масових заворушень опозиції. Щоправда опоненти чинної влади стверджують, що перерахунок голосів нічого не дасть і вимагають провести масштабну перевірку списків виборців.Опозиціонери стверджують, що правляча комуністична партія незаконно внесла до виборчих списків більш ніж 400 тисяч осіб.Нагадаємо, на виборах, які відбулись 5 квітня, за офіційними даними перемогу здобула правляча партія комуністів. Вона отримала близько 50 відсотків голосів та 60 із 101 місця в парламенті. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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