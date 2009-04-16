У Молдові завершили перерахунок голосів на парламентських виборах.

За повідомленням ІТАР-ТАСС комуністична партія країни і цього разу стала переможцем народного волевиявлення. Щоправда в Центрвиборчкомі наголосили, що офіційні результати оприлюднять лише після надходження всіх даних з виборчих дільниць. Численні спостерігачі, які були присутніми на перерахунку, не виявили порушень в роботі комісії.Нагадаємо, минулого тижня конституційний суд Молдови прийняв рішення провести перерахунок голосів на прохання президента республіки Владіміра Вороніна. Опозиційні партії відмовилися від участі у перерахунку, оскільки були переконані у фальсифікації списків виборців. Зокрема опоненти влади стверджували, що правляча комуністична партія незаконно внесла до виборчих списків більш ніж 400 тисяч осіб, що дозволило їй набрати майже 50 відсотків голосів виборців.