Перерахунок голосів
Фінансові ринки 15:11, 16 квітня 2009 261
У Молдові завершили перерахунок голосів на парламентських виборах.
За повідомленням ІТАР-ТАСС комуністична партія країни і цього разу стала переможцем народного волевиявлення. Щоправда в Центрвиборчкомі наголосили, що офіційні результати оприлюднять лише після надходження всіх даних з виборчих дільниць. Численні спостерігачі, які були присутніми на перерахунку, не виявили порушень в роботі комісії.Нагадаємо, минулого тижня конституційний суд Молдови прийняв рішення провести перерахунок голосів на прохання президента республіки Владіміра Вороніна. Опозиційні партії відмовилися від участі у перерахунку, оскільки були переконані у фальсифікації списків виборців. Зокрема опоненти влади стверджували, що правляча комуністична партія незаконно внесла до виборчих списків більш ніж 400 тисяч осіб, що дозволило їй набрати майже 50 відсотків голосів виборців.
Джерело: 24 Канал
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