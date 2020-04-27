Перешкоджав корупційним схемам, – Іонов про те, чому його звільняють з Київської ОДА

Нещодавно з'явилася інформація про те, що керівника Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Максима Іонова звільнили. Проте він особисто жодних заяв не отримував.

Керівник департаменту Максим Іонов ще офіційно перебуває на посаді. Про це він повідомив в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі.

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У повідомленні на сайті Київської ОДА зазначено, що причиною відставки стала низка недоопрацювань Іонова в його діяльності, а саме:

затягування із закупівлями для медичних потреб, а також засобів індивідуального захисту за кошти обласного бюджету;

відсутність системної роботи із профільними обласними закладами та комісіями обласної ради;

зволікання з підготовкою розподілу доплати медикам;

відсутність ефективної організаційно ролі в роботі департаменту в умовах протидії поширенню COVID-19.

Сам Іонов вважає ці причини несправедливими. Крім того, правоохоронці його попереджали, що закупівля має ризик розтрати державних коштів.

Перелічені причини назвати об'єктивними я не маю морального права. Якщо розібратися – це за перешкоджання злочинних закупівель, які я вважав не слід проводити,

– зазначив він.

За його словами, ці закупівлі проводив штаб із запобігання поширення коронавірусу, створений при Київській ОДА. На його думку, за цим стояли профільний заступник тимчасово виконувач голови Олег Торкунов і заступник з економічних питань Олександр Світлий.

Я сподівався, що тимчасовий виконувач обов'язків голови адекватно сприйме мої заяви й оприлюднить про всі схеми фіктивних фірм, які не збирались постачати обладнання. Договори з цими фірмами була на загальну суму 46 мільйонів гривень. Я прийняв рішення не підписувати ці документи,

– повідомив Іонов.

Він також додав, що з цього приводу писав пояснення й головному санітарному лікарю, і в МОЗ, і в НАБУ, і вищому керівництву. Усі обіцяли розібратися в ситуації, яка закінчилась оголошенням про його звільнення.

Що відомо про доповідні Іонова? Максим Іонов написав доповідну і до Офісу Президента України, де було зазначено, що управління внутрішнього аудиту вбачає ризики неефективного використання бюджетних коштів у результаті закупівель 46 апаратів ШВЛ, двох лабораторій для проведення ПЛР-досліджень та масок і захисних костюмів.



Також він наголошував, що виконувач обов'язків голови КОДА Василь Володін та профільний заступник Олег Торкунов поінформовані про наслідки, але однаково наполягають на підписанні договорів на закупівлі.