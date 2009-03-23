Перестановки в НБУ

Заступника голови Національного банку Олександра Савченка - позбавили повноважень регулювати валютний контроль та готівково-грошовий обіг.

Таке рішення містить указ чільника НБУ Володимира Стельмаха номер 44 від 17 березня. Відтепер за реалізацію згаданих, а також деяких інших напрямів політики регулятора відповідатиме інший заступник голови центробанку, донедавна - тимчасовий адміністратор Промінвестбанку Володимир Кротюк. За словами учасників ринку, розширення повноважень пана Кротюка пов’язане саме з успішною санацією ПІБу.А от немилість керівництва НБУ щодо Олександра Савченка банкіри пов’язують із сенсаційними заявами і критикою валютної політики регулятора. Зокрема, пан Савченко декілька разів оприлюднював свою власну позицію стосовно рефінансування комерційних банків і виступав проти використання рефінансування задля погашення зовнішніх боргів. Втім, за словами учасників ринку, позбавлення Савченка повноважень пов’язане також із тим, що його вважають одним із основних кандидатів на посаду голови НБУ.