Перестановки в уряді

Новому прем’єру - нова команда.

Новоспечений голова уряду Данії Ларс Лекке Расмусен оголосив про кадрові перестановки у кабінеті міністрів. Ларс Лекке Расмусен 5 квітня змінив на посту прем’єра Андерса Фога Расмусена, якого обрали генсеком НАТО. В уряді свого однофамільця Ларс Лекке обіймав пост міністра фінансів.На свою колишню посаду новий прем’єр призначив екс-міністра праці Клауса Йорта Фредріксена. Крім того голова уряду призначив нового міністра внутрішніх справ - ним стала депутат від ліберальної партії Карен Еллемен. Зазначимо, колишній датський прем’єр Андерс Фог Расмуссен змінить на посту генсека НАТО Яапа де Хоопа Схеффера 1 серпня цього року.