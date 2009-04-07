Перестановки в уряді
Фінансові ринки 15:39, 7 квітня 2009 263
Новому прем’єру - нова команда.
Новоспечений голова уряду Данії Ларс Лекке Расмусен оголосив про кадрові перестановки у кабінеті міністрів. Ларс Лекке Расмусен 5 квітня змінив на посту прем’єра Андерса Фога Расмусена, якого обрали генсеком НАТО. В уряді свого однофамільця Ларс Лекке обіймав пост міністра фінансів.На свою колишню посаду новий прем’єр призначив екс-міністра праці Клауса Йорта Фредріксена. Крім того голова уряду призначив нового міністра внутрішніх справ - ним стала депутат від ліберальної партії Карен Еллемен. Зазначимо, колишній датський прем’єр Андерс Фог Расмуссен змінить на посту генсека НАТО Яапа де Хоопа Схеффера 1 серпня цього року.
Джерело: 24 Канал
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