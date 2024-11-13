Такою думкою з 24 Каналом поділився керівник Lobby X Владислав Грезєв, зауваживши, що будь-які нові механізми найперше розглядаються за використанням інструментів цифровізації. Щобільше, питання спрощення переміщень військових давно назріло.

До теми Зеленський пояснив, як відбуватиметься переведення військових

Чому назріла проблема

Зараз є постанова Кабінету Міністрів про проведення експерименту, адже сфера управління людським капіталом в армії є дуже чуттєвою, тому будь-які зміни можуть мати дуже великі наслідки. Отже, наразі переміщення військових буде експериментом, результати якого оцінять через декілька місяців.

Далі проведуть аналіз, щоб впроваджувати нові зміни або масштабувати той успіх, який є. Варто зауважити, що переміщення в Силах оборони були можливі в статутному режимі. Однак цей алгоритм був заскладний і доволі тривалий. На переведення могли чекати від 6 до 9 місяців.

Було чимало проблем на різних ланках погоджень, втрата документів. Враховуючи не найкращу ситуацію з поповненням особового складу, керівництво Генерального штабу підтримувало ще менше рапортів на переміщення навіть по старій процедурі, щоб контрольованість війська залишалася в їхніх руках.

Звісно, проблема дуже серйозна, адже є військовослужбовці, які служать не на своїх місцях і могли б бути більш ефективними на інших посадах, в інших військових частинах,

– зауважив Владислав Грезєв.

Чому нововведення не охопило всі роди військ

Питання спрощення переведення військових порушили у жовтні 2024 року під час зустрічі з Президентом України. Він визначив його як пріоритетне, тому ми бачимо такий інтенсивний розвиток подій.

Проте варто розуміти, що це лише перший етап експерименту й не всі структурні підрозділи Сил оборони наразі можуть ним скористатися. Зокрема згадувалося про Національну гвардію. Тому за результатами роботи ми побачимо висновки та подальші кроки для масштабування.

Експеримент полягає в тому, щоби спробувати на певних групах військовослужбовців, а потім поширити на інші військові формування. Все це планується. Але у сфері переведень важливо не припуститися помилки, щоб не вплинути на боєздатність конкретних угруповань,

– наголосив Владислав Грезєв.

Тому розвиток цього питання точно буде, проблему масштабування вже обговорили. Є чітке розуміння, що потрібно працювати з усіма військовими формуваннями.

Нагадаємо, про спрощення процедури стало відомо 12 листопада із заяви Президента. Відповідно до нових змін на схвалення рапорту є 72 години. Про його результати військовий дізнається із застосунку "Армія+".

У Міноборони пояснили, що для оформлення переведення потрібна лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. Дозволу чинного командира не вимагається.