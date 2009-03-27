Перевезення падають

Обсяги вантажних залізничних перевезень впали на 30%.

Від початку кризи у промисловості восени минулого року, обсяги залізничних вантажоперевезень в Україні скоротилися на 30%. Такі невтішні для галузі дані оприлюднили в Укрзалізниці. Також на третину впаде перевезення вантажів потягами за підсумками I кварталу. У той же час, сталими залишаються обсяги пасажирських залізничних перевезень.А вони, згідно з бухгалтерією монополіста - збиткові, і втрати від них перекриваються прибутками від вантажних перевезень. Тож наразі, через падіння останніх "Укрзалізниця" вже втратила 3,5 мільярди гривень. Зауважимо, уповільнення ділової активності вдарило не тільки по перевізнику, але також по виробникам потягів і вагонів, платоспроможний попит на які падає.Так, про зупинку виробництва з 1 по 20 квітня заявив Крюківський вагонобудівний завод. Комбінат ще торік припинив постачати продукцію Укрзалізниці через борги, які перевищили 200 мільйонів гривень. У Мінтрансі обіцяли погасити заборгованість, однак, за неофіційною інформацією, наразі КВЗ отримав лише частину суми, якої не достатньо для продовження повноцінної роботи заводу.