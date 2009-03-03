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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Перевірка банків

16:53, 3 березня 2009 240

Служба безпеки України розпочала перевірку 25 банків, які можуть бути причетними до спекуляцій на валютному ринку.

Ревізія фінустанов стартувала за дорученням Президента, який звинувачує деякі банки у зриві обмінного курсу, невиконанні вимог валютного контролю та рекомендацій Нацбанку. До перевірок долучаться також сам Національний банк України, Генеральна прокуратура та Державна податкова адміністрація. Впоратися із завданням всі ці установи мають протягом 10 днів.Марина Остапенко (керівник прес-служби СБУ): "СБУ почала перевірку цих банків і Служба безпеки вживає всіх заходів, передбачених законом, щоб банки, які дискредитують банківську систему, не спекулювали на завищеному курсі іноземних валют… А навпаки, захищали національну валюту і СБУ зробить все можливе щоб припинити ці спекуляції на валютному ринку".Розпочату ще у жовтні минулого року перевірку донецького "Унікомбанку", керівників якого підозрювали у причетності до фінансових проблем у "Промінвестбанку", СБУ вже завершила. Як результат, звинувачення щодо посадовців фінустанови спецслужба спростувала.      
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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