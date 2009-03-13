Перевірка голови

Нардепи підготували Черновецькому неприємний сюрприз.

Тимчасова слідча комісія Верховної ради, яка розслідує діяльність столичної влади, призначила мерові Києва Леоніду Черновецькому пройти психіатричну експертизу. За відповідне рішення проголосували всі члени відповідної ТСК.Неприємності застали Черновецького, щойно той вийшов з відпустки. Київський мер лікувався в одній закордонних клінік з попереднім діагнозом запалення легень. Навіть на нараду до Президента 4 березня не прийшов, зіславшись на хворобу. Втім, відпустку свою київський міський голова завершив достроково. Як йдеться у розпорядженні міського голови, відпустку припинено у зв'язку з “виробничою необхідністю”.