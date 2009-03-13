Перевірка порту

Угоди про співпрацю, які уклала адміністрація Іллічівського морського торгівельного порту із приватними компаніями, - є неефективними.

Такий висновок зробили фахівці урядової комісії, яка днями завершила перевірку діяльності ІМТП.Зокрема, чиновники залишилися незадоволеними умовами розподілу доходів від співпраці з приватними партнерами. Порт отримує лише близько половини загальних прибутків, хоча інвестував у спільну діяльність більше ніж 65% залишкової вартості власних активів.Невигідними для ІМТП урядова комісія визнала угоди з ПП “Укртрансконтейнер”, ТОВ “Портовик Сервіс” та "Алді". При чому договори з Алді та Укртрансконтейнером щодо оренди приміщень, чиновники визнали такими, що були укладені з порушенням законодавства.Як уже повідомлялося, розслідування діяльності ІМТП почалося наприкінці січня, коли наказом Мінтрансу було звільнено колишнього керівника порту у зв’язку з виявленими фактами корупції. Пізніше, рішення про звільнення призупинили до завершення перевірки ІМТП слідчою комісією.