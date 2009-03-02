Переворот у Гвінеї-Бісау. Військові убили президента країни Жоао Бернарду Вієйру.

Главу держави застрелили коли він намагався залишити свій будинок у столиці країни. Його вбили солдати, які вважали своїм лідером главу Генерального штабу Тагме На Вайє, який загинув декількома годинами раніше. Протистояння між військовими і президентом тривало останні декілька тижнів. У понеділок вранці в штаб-квартирі армії відбувся сильний вибух. Керівники армії Гвінеї-Бісау загинули. Відповідальним за цей напад військові вважали президента Віейру і вирішили йому помститися. У столиці зараз тривають збройні сутички. Зазначимо, Жоао Бернарду Вієйра був одним з лідерів боротьби за незалежність країни від Португалії. У 1980 році він провів військовий переворот і правив країною 19 років, після чого був усунений від влади і провів шість років у вигнанні. У 2005 році Вієйра повернувся на батьківщину і переміг на президентських виборах. Гвінея-Бісау - дна з найбідніших країн Африки, яку наркобарони використовують як проміжну базу для перевезення кокаїну до Європи.