Перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр": інститут нацпам’яті виступив проти

Днями працівники меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" запропонували перейменувати станцію столичного метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр". Вони навіть подали відповідне звернення меру Києва. Однак цю пропозицію в українському суспільстві розкритикували. В Інституті національної пам'яті дали свою оцінку доречності зміни назви.

Перейменування станції "Дорогожичі" на "Бабин Яр" не обов'язкове, вважають в Інституті нацпам'яті. Як повідомив його співробітник Богдан Короленко у коментарі УНН, назва "Дорогожичі" є історичним і згадується ще тисячу років тому.

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Він додав, що станцію метро "Петрівка" перейменували на "Почайну", адже та підпадала під закон про декомунізацію. У назві "Петрівка" було використано ім'я радянського дипломата Володимира Петровського.

На відміну від "Петрівки", "Дорогожичі" не підпадають під обов'язкове перейменування. Тому що "Дорогожичі" є місцевим київським топонімом. Зокрема, вперше він згадується у контексті подій 10 століття. Тобто йому вже щонайменше 1000 років,

– сказав Короленко.

Довідка: 9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила пакет законів, які передбачають декомунізацію. 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Вулиці та міста в Україні почали перейменовувати, а пам'ятники відомим діячам СРСР – звалювати.

Він додав, що "Бабин Яр" відомий з 19 століття і теж є питомим київським топонімом. Короленко пояснив, що між ними немає жодного конфлікту та обидва топоніми є історичними і притаманними місцевості.

Власне, топонім "Дорогожичі" охоплює досить велику місцевість, за площею. Це вся місцевість між Сирцем, Куренівкою, Шулявкою, Лук’янівкою і Татаркою. Сьогодні також в Києві є однойменна вулиця Дорогожицька. А в 19 столітті вулицею Дорогожицькою називалася сучасна вулиця Юрія Іллєнка,

– зазначив Богдан Короленко.



Станція метро "Дорогожичі" / Фото: mirmetro.net

Звідки взялася ідея перейменування станції метро

Така ініціатива пов'язана з тим, що станція метро "Дорогожичі" розташована безпосередньо на історичній території урочища Бабин Яр. Саме там у період з 1941 по 1943 рік відбулася одна з найбільших трагедій Голокосту. Її жертвами вважаються 6 мільйонів євреїв у Європі, де разом з 4,5 мільйонами дорослих, було знищено 1,5 мільйона дітей.

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Чому ідея викликала бурхливу реакцію у суспільстві

Віцепрезидентка Української асоціації релігієзнавців Людмила Филипович в інтерв'ю "Укрінформу" заявила, що українці й так пам'ятають велику трагедію Бабиного Яру. За її словами, не потрібно у трагічний час тривожити пам'ять померлих. А засновник та СЕО Creative States Ілля Кенігштейн додав, що перейменування просто змінить значення місця трагедії, яка там сталася

Водночас радник міністра культури, молоді й спорту України Денис Коляда повідомив, що питання перейменування вирішать за допомогою голосування на сайті Київської міської ради.

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