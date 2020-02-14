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      Пережиток СРСР: українці перестали довіряти профспілкам, – результати опитування

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      Українці перестали довіряти профспілкам / obozrevatel.com

      Українці перестали вірити у профспілки і вважають їх "пережитком СРСР".

      Про це стало відомо за результатами опитування серед читачів "Обозреватель", проведеного у Telegram.

      Так, 48% читачів на запитання, чи користуються вони будь-якими профспілковими благами, відповіли "Ні". Крім того, 20% українців продемонстрували, що вважають профспілки застарілою системою, яка залишилася від Радянського Союзу та потребує реформування.

      Також усього 9% читачів зазначили, що користуються профспілками, і усього 5% вважають їх корисними інститутами.

      Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна критично потребує не тільки осучаснення трудового законодавства, а й перезавантаження інституту профспілок. У нинішньому вигляді вони не виконують своєї головної функції – не захищають права найманих працівників.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Профспілки Новини України
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