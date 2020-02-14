Пережиток СРСР: українці перестали довіряти профспілкам, – результати опитування

Українці перестали вірити у профспілки і вважають їх "пережитком СРСР".

Про це стало відомо за результатами опитування серед читачів "Обозреватель", проведеного у Telegram.

Так, 48% читачів на запитання, чи користуються вони будь-якими профспілковими благами, відповіли "Ні". Крім того, 20% українців продемонстрували, що вважають профспілки застарілою системою, яка залишилася від Радянського Союзу та потребує реформування.

Також усього 9% читачів зазначили, що користуються профспілками, і усього 5% вважають їх корисними інститутами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна критично потребує не тільки осучаснення трудового законодавства, а й перезавантаження інституту профспілок. У нинішньому вигляді вони не виконують своєї головної функції – не захищають права найманих працівників.