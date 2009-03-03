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Perfect One Bra

10:19, 3 березня 2009 283

У пошуках досконалості: німецька супермодель Хайді Клум перевтілилась у дизайнера спідньої білизни.

Зірка подіумів знялася для нової реклами білизни від одного з найпрестижніших жіночих брендів Victoria's Secret. Клум також запевнила, що особисто відвезе новий бюстгальтер до лос-анджелеських крамниць. Ціна такої краси, яку Хайді так і не одягнула у відео, - 45 американських доларів.Нагадаємо, нещодавно в пресі ширилися чутки, що Victoria's Secret має намір відмовитися від послуг міс Клум та вже знайшли собі іншу фаворитку. І, тим не менше, Хайді таки залишилася улюбленою моделлю бренду. Проте не в усіх іпостасях зірці щастить. Німецький дизайнер Вольфганг Йуп, засновник однойменного бренду Joop - відмовився від послуг Хайді з огляду на її фігуру. Модельєр в інтерв`ю сайту blind.com розповів, що модель надто розтовстіла. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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