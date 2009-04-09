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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Перли дракона: Еволюція"

11:38, 9 квітня 2009 300

Джеймс Вонг екранізував популярну в Японії мангу.

Анімешні герої оживають на екрані. Мегапопулярну в Японії мангу "Перли дракона" та однойменний мультсеріал, що свого часу підкорив чи не півсвіту захоплюючим сюжетом та непересічною анімацією, екранізували у вигляді повнометражного кіно. Автор - відомий своїми фільмами-катастрофами з серії "Пункт призначення" режисер Джеймс Вонг. Головного героя Ґоку на екрані втілив молодий актор Джастін Четвін, відомий українському глядачеві з мегаблокбастера "Війна світів". Джастін Четвін (актор): "Зрозумійте мене правильно. Але перше, що я подумав - чому би не покликати на цю роль Зака Ефрона чи ще когось? Адже це неабияка відповідальність - зображати на екрані таку видатну особистість, як Ґоку. Я й сам фан цього аніме, тож для мене це, передусім, честь. Тому я й погодився." Крім Четвіна, в фільмі також зіграли такі голлівудські знаменитості, як Джеймс Марстерс, Еммі Россум у ролі Болми та Джемі Чунг як Чі Чі. За сюжетом стрічки, після смерті свого дідуся Ґоку вирушає на пошуки наставника Майстра Роші, якого на екрані втілив Чоу Юн-Фат. На головного героя чекає нелегке випробування - він повинен зібрати сім "перлів дракона", які разом можуть здійснити будь-яке бажання. Та не все так просто. На його шляху стоїть злий Лорд Пікколо - Джеймс Марстерс. Джеймс Марстерс (актор): "Я відчував себе не гідним цього кіно. Та коли я переговорив із режисером стосовно каскадерських трюків та щодо сцени на канаті, то почав думати, що не все так погано. Що, зрештою, я таки підходжу на роль." Проте каскадерські викрутаси - не єдине до чого Марстерс поставився відповідально. Коли гримування зазвичай триває близько чотирьох годин, то цього разу процес тривав усі сімнадцять. Звісно, весь реманент, в який щодня одягали актора, неабияк ускладнював завдання Джеймсу. Та Марстерс впорався з роллю "на відмінно" - зазначає режисер. В американському прокаті стрічка стартує 10 квітня. Український глядач матиме змогу переглянути фантастичні пригоди Ґоку вже незабаром.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 квітня 2009
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