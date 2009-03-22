Старовинна легенда стає реальністю.

Планета знову під загрозою знищення - задля виконання кривавої місії колонія войовничих гуманоїдів відправляє на Землю свого представника на ім’я Гоку. Перед тим, як остаточно знищити людство прибулець вирішує виконати заповіт свого діда.Він має зібрати і зберегти від агресивно налаштованих співвітчизників 7 загадкових магічних артефактів. Їх пошуки повністю змінюють Гоку і він, за покликом серця, переходить на сторону людей і разом з ними починає боротьбу з іншопланетним злом.Режисер фантастичного екшену - Джеймс Вонг. Ролі виконали Джастін Четвін, Джун Парк, Джемі Чунг, Еммі Россам, Джеймс Марстерс.Бюджет фільму - 100 мільйонів доларів. Світова прем’єра стрічки "Перлини дракона. Еволюція" запланована на 2 квітня, тоді ж фільм з’явиться і в Україні.