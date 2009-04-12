"Перлини Дракона"
Моторошна прадавня легенда стає реальністю.
Планета опиняється під загрозою знищення - задля виконання кривавої місії, колонія войовничих гуманоїдів відправляє на Землю свого представника на ім’я Гоку. Перед тим, як остаточно знищити людство, прибулець вирішує виконати заповіт свого діда.Він має зібрати і зберегти від агресивно налаштованих співвітчизників 7 загадкових магічних артефактів. Їх пошуки повністю змінюють Гоку, і він, за покликом серця, переходить на сторону людей і разом з ними починає боротьбу з інопланетним злом.Режисер фантастичного екшену - Джеймс Вонг. Ролі виконали Джастін Четвін, Джун Парк, Джемі Чунг, Еммі Россам, Джеймс Марстерс. Бюджет фільму - 100 мільйонів доларів. Фільм "Перлини дракона. Еволюція" вже у кінотеатрах України.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі