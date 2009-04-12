Моторошна прадавня легенда стає реальністю.

Планета опиняється під загрозою знищення - задля виконання кривавої місії, колонія войовничих гуманоїдів відправляє на Землю свого представника на ім’я Гоку. Перед тим, як остаточно знищити людство, прибулець вирішує виконати заповіт свого діда.Він має зібрати і зберегти від агресивно налаштованих співвітчизників 7 загадкових магічних артефактів. Їх пошуки повністю змінюють Гоку, і він, за покликом серця, переходить на сторону людей і разом з ними починає боротьбу з інопланетним злом.Режисер фантастичного екшену - Джеймс Вонг. Ролі виконали Джастін Четвін, Джун Парк, Джемі Чунг, Еммі Россам, Джеймс Марстерс. Бюджет фільму - 100 мільйонів доларів. Фільм "Перлини дракона. Еволюція" вже у кінотеатрах України.