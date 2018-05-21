Перша допомога при опіках, – Супрун спростувала відомий міф

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запевнила, що лікувати опіки рослинною олією, сметаною чи листям алое не можна.

При опіках важливо правильно надати першу допомогу, йдеться на сторінці у Facebook.

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Перш за все, необхідно зупинити контакт з джерелом опіку. Супрун порадила не прикладати до рани лід, не обробляти її кремами чи жирними речовинами.

Зніміть одяг чи прикраси. Якщо вони поблизу ураженої ділянки. Але якщо якісь речі прилипли до рани, то не можна відривати. Рану необхідно прикрити стерильною пов'язкою.

Дайте потерпілому води, щоб зменшити інтоксикацію організму. Можна взяти знеболювальне, до прикладу парацетамол чи ібупрофен, які зможуть полегшити больові відчуття.

При опіках на обличчі чи очах, необхідно посадити людину. Таким чином, це зменшить набряк на відміну від лежачого положення. Головне – уникнути потраплянню бруду на уражену ділянку шкіри та не розривати пухирів.

Супрун порадила за потреби телефонувати у 103. Проте все залежить від типу та ступеня опіку. Вона назвала випадки. коли варто звернутися по медичну допомогу.

У разі ураження великої ділянки шкіри (більший, ніж ваша долоня) або виникнення глибокої рани, у разі опіку, що викликає блідість або обвуглення шкіри та якщо уражена ділянка на обличчі, руках, ногах або статевих органах, внаслідок яких виникли пухирі,

– зазначила вона.

До слова, часто від того, коли люди роблять ковток гарячого напою або намагаються відкусити шматочок піци, страждає піднебіння.