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      Перша дружина Ющенка вийшла заміж за його водія

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      Світлана із сином
      Світлана із сином

      Світлана Ковальчук переїхала в село Іванковичі Київської області після розлучення з Віктором Ющенком у 2000 році. Вийшла заміж за Сергія Ковальчука. У селі кажуть, що він був водієм Віктора Ющенка.

      У неї двоповерховий рожевий будинок під червоною черепицею. Обгороджений двометровим парканом з білої цегли. Невеликий двір розміром 3х4 метра майже повністю залитий бетоном. Між воротами і гаражем на цокольному поверсі є крите місце для машини, передає Газета.ua.

      Над двором натягнуті металеві дроти, по яких плететься виноград. Двері в будинку вузькі, до них ведуть дві бетонні сходинки. Біля дверей стоїть великий горщик, в якому засохли квіти. Вікна закриті жалюзями. Ні собаки, ні будки для собаки немає.

      Сусіди кажуть, що у Світлани Ковальчук працюють тільки церковні люди. Допомагати по господарству вона запросила двох черниць, одну з Києво-Печерського монастиря, а іншу з Сумської області забрала. Будівельники й охоронці з вигляду також схожі на людей, які служать у церкві. У них довгі бороди, дивляться постійно вниз, не розмовляють.

      "Вона (Світлана Ковальчук) не буде ні з ким говорити, бо про неї і про її дітей кореспонденти брехню пишуть. Написали, що Андрій в ресторані пиячив, а він же не п'є. Усі кажуть, що їм хтось розповідав, а насправді ніхто цього не бачив", — розповів охоронець, після чого намагався розбити фотоапарат журналіста, коли той спробував сфотографувати її будинок.

      "Я зараз махну рукою, і вас пристрелять. Тут все під охороною. Це приватна територія, і дорога теж приватна, фотографувати її не можна", — заявив він.

      Чоловік, щоб зупинити фотографування будинку, схопив кореспондента ззаду за руки, намагався вирвати фотоапарат і кинути його об асфальт.

      Джерело: Gazeta.ua
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      Новини за 25 жовтня 2011
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