Перша країна вже зустріла новий 2018 рік / Фото з відкритих джерел

Нова Зеландія першою на планеті зустріла новий 2018 рік. Новий рік у Новій Зеландії настав тоді, коли в Україні було 13:00 дня 31-го грудня.