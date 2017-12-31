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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Перша країна вже зустріла новий 2018 рік

14:35, сьогодні 2170 Читать новость на русском
Перша країна вже зустріла новий 2018 рік
Перша країна вже зустріла новий 2018 рік / Фото з відкритих джерел

Нова Зеландія першою на планеті зустріла новий 2018 рік. Новий рік у Новій Зеландії настав тоді, коли в Україні було 13:00 дня 31-го грудня.

Про це пише "Громадське".

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Наступною країною, що зустрічатиме Новий рік буде Австралія, потім — Японія та Китай.

А от останнім буде американський острів Самоа. Там куранти битимуть, коли у Києві буде 13:00 1- січня.

Теги: Новорічні свята Нова Зеландія
Джерело: 24 Канал
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