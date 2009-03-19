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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Перше засідання

22:09, 19 березня 2009 266

Тернопільська обласна рада запрацювала.

Щоправда не в повному складі. Зі 120 депутатів на перше засідання прийшли усі, крім 21 бютівця.Попри заборону суду оприлюднювати результати виборів - напередодні їх надрукували у місцевій газеті. А у четвер глава ТВК ще й у сесійній залі оголосила список новобранців.Поки у раді керує засіданням тимчасова президія. Її очолив представник Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Олексій Кайда, який вже встиг скласти мандат депутата Львівської обласної ради. Саме його називають головним претендентом на посаду голови Тернопільської облради. Остаточно сформувати президію та обрати керівництво депутати планують наступного тижня. Саме тоді повинно відбутися чергове засідання Обласної ради.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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