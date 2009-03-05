Перші дивіденди

Оператор Євротунелю вперше за свою історію виплатить дивіденди.

Оператор Євротунелю - компанія Eurostar - вперше з часів свого заснування у 1986 році виплатить дивіденди акціонерам. Як повідомляє агентство France Presse, в оператора тунелю під Ла-Маншем 400 тис. акціонерів. Загальна сума дивідендів становитиме 7 млн. 600 тис. євро. Це - 1% від вартості компанії на біржі. Компанія Eurostar протягом багатьох років працювала собі у збиток. В 2007 році після успішної реструктуризації її справи сильно покращились і прибуток склав 1 млн. євро. А вже у 2008 році компанія заробила 40 млн. євро, незважаючи на збитки від пожежі, яка спалахнула 11 вересня. Вогонь забрав у Eurostar 200 млн. євро, а Євротунель повністю відновив роботу лише 23 лютого цього року.