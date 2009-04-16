Перші на ре капіталізацію

Уряд та Нацбанк визначили перші 7 банків для рекапіталізації державним коштом.

Це "Укрпромбанк", банк "Надра", "Родовідбанк", банк "Хрещатик", "Укргазбанк", банк "Фінанси та Кредит" та "Одеський Імекс-банк". Як повідомив виконувач обов’язків міністра фінансів Ігор Уманський, у фінустановах, які отримають кошти з держбюджету для збільшення капіталу, буде працювати тимчасова адміністрація НБУ.У банках "Надра", "Родовід" та "Укрпромбанку"вона вже діє. Тож Нацбанк введе незабаром тимчасову адміністрацію ще в 4 банках - "Хрещатику", банку "Фінанси та кредит", "Укргазбанку" та "Імексбанку". Загалом на рекапіталізацію 7 банків необхідно 20 мільярдів гривень - кажуть в уряді. Програма оздоровлення цих фінустанов триватиме мінімум 1 рік.У Нацбанку не виключають, що у подальшому список банків, які рекапіталізовуватимуть за рахунок держави, буде розширюватися. У бюджеті на такі цілі закладено 44 мільярди гривень. Держава зможе придбати частину акцій банків для того, щоб покрити їхні збитки й дати змогу банківській системі працювати в нормальному режимі.