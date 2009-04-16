Перші на рекапіталізацію

Уряд та Нацбанк визначили перші 7 банків для рекапіталізації державним коштом.

У Міністерстві фінансів назвали список сімки - це банк “Надра”, “РодовідБанк”, “Укргазбанк”, "Укрпромбанк", банк “Фінанси та Кредит”, Одеський “Імекс-банк” та банк “Хрещатик”.Однак, керівництво останнього, почувши своє ім’я у списку - одразу ж взялось спростовувати заяви виконувача обов’язків міністра фінансів. Мовляв, на державне донорство вони не розраховують і у списку на рекапіталізацію їх немає.Тим не менше, на фінансову допомогу банкам в бюджеті закладено 44 мільярди гривень. Для оздоровлення семи названих достатньо буде 20 мільярдів гривень, запевняють у Мінфіні. Однак, аби отримати якийсь результат доведеться почекати щонайменше рік.Список фінустанов, яких чекає рекапіталізація з часом може побільшати. При чому, за останньою інформацією з Кабінету Міністрів, кошти держбюджету зможуть отримати не лише ті банки, у яких діє тимчасова адміністрація. Хоча саме на такій умові неодноразово наполягали в уряді. Нагадаємо, наразі тимчасові адміністратори від НБУ працюють у трьох із семи згаданих банків - у "Надра", “Родовідбанку” та “Укрпромбанку”.