У Києві з 1 червня запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху. У МВС повідомили, що за перші 17 годин роботи у столиці зафіксували 35 762 події на дорогах. Вже є перші штрафи.

Перші зафіксовані порушення ПДР у столиці Із зафіксованих порушень правоохоронці відпрацювали 5 тисяч 620 подій, повідомили у телеграмі МВС України. Читайте також Де після Києва та області невдовзі запрацює система фото- та відеофіксації порушень ПДР Підсумок перших 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР в Києві: зафіксовано 35 762 події,

– йдеться у повідомленні. За словами Арсена Авакова, "лідерами перегонів" є Mercedes, який рухався містом зі швидкістю 208 кілометрів за годину ;

; BMW, який проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 кілометрів за годину. Водій отримає 3 штрафи. Автофіксації порушень ПДР у Києві: основне З 1 червня порушення на дорогах столиці фіксують 20 камер.

Наразі система нотує тільки перевищення швидкості на більше, ніж 20 кілометрів на годину.

Розмір штрафу залежить від того, наскільки порушник перевищив дозволену швидкість: у випадку перевищення швидкості на більше, ніж 20, але менше ніж 50 кілометрів на годину – 255 гривень; при перевищенні швидкості більше, ніж на 50 кілометрів на годину – 510 гривень. Про порушення правил дорожнього руху можна дізнатися з СМС-повідомлення;

листом електронною поштою;

за місцем реєстрації;

на сайтах МВС і Нацполіції.