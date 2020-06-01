Перший день автофіксації порушень ПДР у Києві: без штрафів не обійшлося
У Києві з 1 червня запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху. У МВС повідомили, що за перші 17 годин роботи у столиці зафіксували 35 762 події на дорогах. Вже є перші штрафи.
Перші зафіксовані порушення ПДР у столиці
Із зафіксованих порушень правоохоронці відпрацювали 5 тисяч 620 подій, повідомили у телеграмі МВС України.
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Підсумок перших 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР в Києві: зафіксовано 35 762 події,
– йдеться у повідомленні.
За словами Арсена Авакова, "лідерами перегонів" є
- Mercedes, який рухався містом зі швидкістю 208 кілометрів за годину;
- BMW, який проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 кілометрів за годину. Водій отримає 3 штрафи.
Автофіксації порушень ПДР у Києві: основне
- З 1 червня порушення на дорогах столиці фіксують 20 камер.
- Наразі система нотує тільки перевищення швидкості на більше, ніж 20 кілометрів на годину.
- Розмір штрафу залежить від того, наскільки порушник перевищив дозволену швидкість:
- у випадку перевищення швидкості на більше, ніж 20, але менше ніж 50 кілометрів на годину – 255 гривень;
- при перевищенні швидкості більше, ніж на 50 кілометрів на годину – 510 гривень.
Про порушення правил дорожнього руху можна дізнатися
- з СМС-повідомлення;
- листом електронною поштою;
- за місцем реєстрації;
- на сайтах МВС і Нацполіції.